Шпак Никифор Евстафиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпак Никифор Евстафиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1988

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1912 г.р.
1914 г.р.
1918 г.р.
Скрыто настройками приватности
1922 г.р.

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Шпак Анна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1914

Сын: Шпак Иван Никифорович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1918

Сын: Шпак Василий Никифорович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1922

Сын: Шпак Михаил Никифорович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1976
Рождение
1988

Отец: не указан

Мать: не указана

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