Шпак Никифор Евстафиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1988
Дата смерти1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Шпак Анна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1976
Рождение
1988
Отец: не указан
Мать: не указана