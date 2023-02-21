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Мерзляков Варфоломей Миронович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Мерзляков Мирон Фомич

Мать: Мерзлякова Дарья Осиповна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Мерзляков Пилип Варфоломеевич

Мать ребёнка: Мерзлякова Настасья

Рождение ребёнка
1827

Сын: Мерзляков Василий Варфоломеевич

Мать ребёнка: Мерзлякова Настасья

Место жительства
Неизвестно
Калегино, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мерзлякова Фекла Варфоломеевна

Мать ребёнка: Мерзлякова Настасья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мерзляков Иван Варфоломеевич

Мать ребёнка: Мерзлякова Настасья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мерзлякова Настасья

Смерть
1833
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