Мерзляков Варфоломей Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти1833
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Мерзляков Мирон Фомич
Рождение ребёнка
1818
Сын: Мерзляков Пилип Варфоломеевич
Мать ребёнка: Мерзлякова Настасья
Рождение ребёнка
1827
Сын: Мерзляков Василий Варфоломеевич
Мать ребёнка: Мерзлякова Настасья
Место жительства
Неизвестно
Калегино, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мерзлякова Фекла Варфоломеевна
Мать ребёнка: Мерзлякова Настасья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мерзляков Иван Варфоломеевич
Мать ребёнка: Мерзлякова Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мерзлякова Настасья
Смерть
1833