Захаров Емилиан Иоаннов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Емилиан Иоаннов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Неклюдово, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Пелагея Кондратова

Рождение ребёнка
25.01.1890

Сын: Захаров Иоанн Емилианов

Мать ребёнка: Захарова Пелагея Кондратова

Петропавлово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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