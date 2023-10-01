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Хмара Юрий или Андрей
Хмара Юрий или Андрей
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Древо
Место рождения
г.Ленинград
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Хмара (Башкатова) Нина Анисимовна
1946 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Хмара Нина Анисимовна
г.Ленинград
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