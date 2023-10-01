Хмара Юрий или Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХмара Юрий или Андрей

Хмара Юрий или Андрей

Место рождения

г.Ленинград

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1946 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Хмара Нина Анисимовна

г.Ленинград
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close