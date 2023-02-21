Боровских Александр Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровских Александр Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 25.12.1891

Сын: Боровских Василий Александрович

Мать ребёнка: Боровских Пелагея Алексеева

Казанцево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Выписка из метрической книги Челябинской Свято-Троицкой церкви за 1891 год: Декабрь 25.26 Василий Родители: Казанцевского посёлка казак Александр Васильев Боровских и законная жена его Пелагея Алексее... Показать все
Смерть
Неизвестно
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