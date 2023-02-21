Боровских Александр Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 25.12.1891
Сын: Боровских Василий Александрович
Мать ребёнка: Боровских Пелагея Алексеева
Казанцево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Выписка из метрической книги Челябинской Свято-Троицкой церкви за 1891 год: Декабрь 25.26 Василий Родители: Казанцевского посёлка казак Александр Васильев Боровских и законная жена его Пелагея Алексее... Показать все
Смерть
Неизвестно