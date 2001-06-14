Кузнецова (Смирнова) Пелагея Михайловна
Место рождения
Дата рождения09.10.1920
Дата смерти14.06.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Калининская область Старицкий район д.Башмакова
Рождение ребёнка
13.06.1944
Сын: Кузнецов Борис
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
?.12.1949
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Николаевич
Смерть
14.06.2001
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Колпино