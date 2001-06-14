Кузнецова (Смирнова) Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Смирнова) Пелагея Михайловна

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Место рождения

Башмаково, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

09.10.1920

Дата смерти

14.06.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Башмаково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Калининская область Старицкий район д.Башмакова
Рождение ребёнка
13.06.1944

Сын: Кузнецов Борис

Отец ребёнка: Кузнецов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
?.12.1949

Сын: Смирнов Олег Васильевич

Отец ребёнка: Кузнецов Василий Николаевич

Смерть
14.06.2001
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Колпино
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