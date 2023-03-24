Кельм Самуил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1904
Дочь: Сисько Мария Самуиловна
Мать ребёнка: Кельм Люцина Христофоровна
с. Александровка, Краснотуранский р-н., Красноярский край, Российская Федерация, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно