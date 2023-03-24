Кельм Самуил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кельм Самуил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1904 г.р.
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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1904

Дочь: Сисько Мария Самуиловна

Мать ребёнка: Кельм Люцина Христофоровна

с. Александровка, Краснотуранский р-н., Красноярский край, Российская Федерация, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кельм Люцина Христофоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кельм Люцина Христофоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кельм Люцина Христофоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кельм Люцина Христофоровна

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