Карлагина Агафья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти17.01.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Карлагина) Матрона Кириллова
Отец ребёнка: Карлагин Кирилл Степанович
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Карлагин Кирилл Степанович
Рождение ребёнка
15.02.1833
Сын: Карлагин Алексей Кириллович
Отец ребёнка: Карлагин Кирилл Степанович
Бракосочетание
02.11.1834
Степаново, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.09.1835
Отец ребёнка: Карлагин Кирилл Степанович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Карлагин Прокопий Кириллович
Отец ребёнка: Карлагин Кирилл Степанович
Смерть
17.01.1848
Чахоткой (35 лет)
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Карлагина) Анисья Кирилловна
Отец ребёнка: Карлагин Кирилл Степанович