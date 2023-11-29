Карлагина Агафья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлагина Агафья Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

17.01.1848

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карлагина) Матрона Кириллова

Отец ребёнка: Карлагин Кирилл Степанович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Карлагин Семен Кирилович

Отец ребёнка: Карлагин Кирилл Степанович

Рождение ребёнка
15.02.1833

Сын: Карлагин Алексей Кириллович

Отец ребёнка: Карлагин Кирилл Степанович

Мостовая, Частинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
02.11.1834

Муж: Карлагин Кирилл Степанович

Степаново, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.09.1835

Сын: Карлагин Иван Кириллович

Отец ребёнка: Карлагин Кирилл Степанович

Мостовая, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1839

Сын: Карлагин Прокопий Кириллович

Отец ребёнка: Карлагин Кирилл Степанович

Смерть
17.01.1848
Чахоткой (35 лет)
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Карлагина) Анисья Кирилловна

Отец ребёнка: Карлагин Кирилл Степанович

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