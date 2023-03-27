Кузнецова Парасковья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Парасковья Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Пестрякова Поликсения Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Павлович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Белякова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Павлович

Рождение ребёнка
11.07.1917 ст.

Дочь: Ананьева Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Иван Павлович

Смерть
Неизвестно
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