Кузнецова Парасковья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Пестрякова Поликсения Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Белякова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Павлович
Рождение ребёнка
11.07.1917 ст.
Дочь: Ананьева Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно