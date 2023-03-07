Мусихина (Копосова) Варвара Евсеева
Место рождениядер. Барминская, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиПосле 1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Барминская, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
14.10.1779 ст.
село Роговское (Сретенское), Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.08.1780 ст.
Отец ребёнка: Мусихин Михей Александров
Рождение ребёнка
01.08.1781 ст.
Сын: Мусихин Исак Михеев
Отец ребёнка: Мусихин Михей Александров
Рождение ребёнка
13.10.1782 ст.
Дочь: Параскева Михеева
Отец ребёнка: Мусихин Михей Александров
Рождение ребёнка
20.09.1785 ст.
Сын: Мусихин Яков Михеев
Отец ребёнка: Мусихин Михей Александров
Рождение ребёнка
07.10.1787 ст.
Отец ребёнка: Мусихин Михей Александров
Рождение ребёнка
08.07.1789 ст.
Дочь: Широкова Евфимия Михеева
Отец ребёнка: Мусихин Михей Александров
Рождение ребёнка
05.01.1791 ст.
Дочь: Домника Михеева
Отец ребёнка: Мусихин Михей Александров
Рождение ребёнка
01.02.1793 ст.
Отец ребёнка: Мусихин Михей Александров
Рождение ребёнка
16.03.1795 ст.
Дочь: Дария Михеева
Отец ребёнка: Мусихин Михей Александров
Рождение ребёнка
01.03.1797 ст.
Дочь: Евдокия Михеева
Отец ребёнка: Мусихин Михей Александров
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1797