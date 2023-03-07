Мусихина (Копосова) Варвара Евсеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусихина (Копосова) Варвара Евсеева

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Место рождения

дер. Барминская, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

После 1797

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Барминская, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
14.10.1779 ст.

Муж: Мусихин Михей Александров

село Роговское (Сретенское), Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.08.1780 ст.

Сын: Мусихин Матвей Михеев

Отец ребёнка: Мусихин Михей Александров

Корякинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1781 ст.

Сын: Мусихин Исак Михеев

Отец ребёнка: Мусихин Михей Александров

Корякинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.10.1782 ст.

Дочь: Параскева Михеева

Отец ребёнка: Мусихин Михей Александров

Корякинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.09.1785 ст.

Сын: Мусихин Яков Михеев

Отец ребёнка: Мусихин Михей Александров

Корякинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.10.1787 ст.

Сын: Мусихин Сергей Михеев

Отец ребёнка: Мусихин Михей Александров

Корякинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.07.1789 ст.

Дочь: Широкова Евфимия Михеева

Отец ребёнка: Мусихин Михей Александров

Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.01.1791 ст.

Дочь: Домника Михеева

Отец ребёнка: Мусихин Михей Александров

Корякинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1793 ст.

Сын: Мусихин Трифон Михеев

Отец ребёнка: Мусихин Михей Александров

Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.03.1795 ст.

Дочь: Дария Михеева

Отец ребёнка: Мусихин Михей Александров

Корякинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1797 ст.

Дочь: Евдокия Михеева

Отец ребёнка: Мусихин Михей Александров

Корякинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Корякинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1797
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