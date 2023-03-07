Шестеркина Евдокия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестеркина Евдокия Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1898 ст.

Дочь: Мария Кузьмина

Отец ребёнка: Шестеркин Козьма Елисеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестеркин Козьма Елисеев

Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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