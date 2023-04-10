Поляков Анатолий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1961
Дочь: Горюцкая Галина Анатольевна
Мать ребёнка: Полякова Любовь Васильевна
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.02.1971
Дочь: Ткаченко Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Полякова Любовь Васильевна
Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Смерть
1985