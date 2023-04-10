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Поляков Анатолий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1961

Дочь: Горюцкая Галина Анатольевна

Мать ребёнка: Полякова Любовь Васильевна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.02.1971

Дочь: Ткаченко Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Полякова Любовь Васильевна

Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Смерть
1985
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