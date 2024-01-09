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Бывалькевич Петр Григорьевич

Место рождения

Боханов, Чернігівська область

Дата рождения

12.07.1891

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.05.1888

Дочь: (Бывалькевич) Гликерия Петровна

Мать ребёнка: Восдилина Евпраксия Прокофиевна

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.09.1889

Дочь: (Бывалькевич) Елисавета Петровна

Мать ребёнка: Восдилина Евпраксия Прокофиевна

Боханов, Чернігівська область
Рождение
12.07.1891

Отец: Бывалькевич Григорий Филиппович

Мать: Бывалькевич Феврония Марковна

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.08.1891

Дочь: (Бывалькевич) Мария Петровна

Мать ребёнка: Восдилина Евпраксия Прокофиевна

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.06.1893

Дочь: (Бывалькевич) Фекла Петровна

Мать ребёнка: Восдилина Евпраксия Прокофиевна

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.03.1896

Дочь: (Бывалькевич) Матрона Петровна

Мать ребёнка: Восдилина Евпраксия Прокофиевна

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.03.1898

Сын: Бывалькевич Иоанн Петрович

Мать ребёнка: Восдилина Евпраксия Прокофиевна

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.04.1900

Сын: Бывалькевич Иаков Петрович

Мать ребёнка: Восдилина Евпраксия Прокофиевна

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.04.1905

Сын: Бивалькевич Максим Петрович

Мать ребёнка: Восдилина Евпраксия Прокофиевна

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
?.10.1906

Сын: Бивалькевич Илларион

Мать ребёнка: Восдилина Евпраксия Прокофиевна

Смерть
1937

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