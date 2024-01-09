Бывалькевич Петр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения12.07.1891
Дата смерти1937
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.05.1888
Дочь: (Бывалькевич) Гликерия Петровна
Мать ребёнка: Восдилина Евпраксия Прокофиевна
Рождение ребёнка
01.09.1889
Дочь: (Бывалькевич) Елисавета Петровна
Мать ребёнка: Восдилина Евпраксия Прокофиевна
Рождение
12.07.1891
Рождение ребёнка
05.08.1891
Дочь: (Бывалькевич) Мария Петровна
Мать ребёнка: Восдилина Евпраксия Прокофиевна
Рождение ребёнка
05.06.1893
Дочь: (Бывалькевич) Фекла Петровна
Мать ребёнка: Восдилина Евпраксия Прокофиевна
Рождение ребёнка
24.03.1896
Дочь: (Бывалькевич) Матрона Петровна
Мать ребёнка: Восдилина Евпраксия Прокофиевна
Рождение ребёнка
28.03.1898
Сын: Бывалькевич Иоанн Петрович
Мать ребёнка: Восдилина Евпраксия Прокофиевна
Рождение ребёнка
28.04.1900
Сын: Бывалькевич Иаков Петрович
Мать ребёнка: Восдилина Евпраксия Прокофиевна
Рождение ребёнка
09.04.1905
Сын: Бивалькевич Максим Петрович
Мать ребёнка: Восдилина Евпраксия Прокофиевна
Рождение ребёнка
?.10.1906
Сын: Бивалькевич Илларион
Мать ребёнка: Восдилина Евпраксия Прокофиевна
Смерть
1937