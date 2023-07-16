Нестеренко (Кокотенко) Федора Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеренко (Кокотенко) Федора Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Кокотенко Петр папа Якова

Мать: Кокотенко (Неизвестно) мама Якова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеренко Емельян

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Викулина Кресная Мамы (Нестеренко) Мария Емельяновна

Отец ребёнка: Нестеренко Емельян

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Нестеренко Нина Емельяновна

Отец ребёнка: Нестеренко Емельян

Рождение ребёнка
1929

Сын: Нестеренко Василий Емельянович

Отец ребёнка: Нестеренко Емельян

Рождение ребёнка
1931

Сын: Нестеренко Владимир Емельянович

Отец ребёнка: Нестеренко Емельян

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Неизвестно (Нестеренко) Валентина Емельяновна

Отец ребёнка: Нестеренко Емельян

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Нестеренко Надежда Емельяновна

Отец ребёнка: Нестеренко Емельян

Рождение ребёнка
1946

Сын: Нестеренко Виктор Емельянович

Отец ребёнка: Нестеренко Емельян

Смерть
Неизвестно

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