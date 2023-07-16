Нестеренко (Кокотенко) Федора Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нестеренко Емельян
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Викулина Кресная Мамы (Нестеренко) Мария Емельяновна
Отец ребёнка: Нестеренко Емельян
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Нестеренко Нина Емельяновна
Отец ребёнка: Нестеренко Емельян
Рождение ребёнка
1929
Сын: Нестеренко Василий Емельянович
Отец ребёнка: Нестеренко Емельян
Рождение ребёнка
1931
Сын: Нестеренко Владимир Емельянович
Отец ребёнка: Нестеренко Емельян
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Неизвестно (Нестеренко) Валентина Емельяновна
Отец ребёнка: Нестеренко Емельян
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Нестеренко Надежда Емельяновна
Отец ребёнка: Нестеренко Емельян
Рождение ребёнка
1946
Сын: Нестеренко Виктор Емельянович
Отец ребёнка: Нестеренко Емельян
Смерть
Неизвестно