Шакиров Харибжан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.04.1945
Сын: Шакиров Шарибжан
Мать ребёнка: Сибгатуллина Зухра
Рождение ребёнка
Неизвестно
кайбицы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Большие Кайбицы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно