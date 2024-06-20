Попова Параскева Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Параскева Алексеевна

Место рождения

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шукайло (Попова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Елизарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Касинья Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Елизарович

Рождение ребёнка
21.05.1898 ст.

Дочь: Сиротина (Попова) Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Елизарович

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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