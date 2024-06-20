Попова Параскева Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шукайло (Попова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Елизарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Касинья Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Елизарович
Рождение ребёнка
21.05.1898 ст.
Дочь: Сиротина (Попова) Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Елизарович
Смерть
Неизвестно