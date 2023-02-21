Филатова (Прокопенко) Наталия Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова (Прокопенко) Наталия Мартыновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.01.1993

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1935

Дочь: Золоткова Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Сухих Михаил Дмитриевич

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
07.12.1941

Сын: Филатов Анатолий Ефимович

Отец ребёнка: Филатов Ефим Егорович

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
12.09.1942

Муж: Филатов Ефим Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокопенко Евгений

Отец ребёнка: не указан

Смерть
18.01.1993
причина смерти усребральный атеросклероз
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