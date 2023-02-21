Филатова (Прокопенко) Наталия Мартыновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.01.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1935
Дочь: Золоткова Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Сухих Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.12.1941
Сын: Филатов Анатолий Ефимович
Отец ребёнка: Филатов Ефим Егорович
Бракосочетание
12.09.1942
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокопенко Евгений
Отец ребёнка: не указан
Смерть
18.01.1993
причина смерти усребральный атеросклероз