Алкей Адыльшин
Место рожденияд. Черки-Дюртиле, Малые Черки Больше-Фроловской волости Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения1762
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Адылша Абдрахимов
д. Черки-Дюртиле, Малые Черки Больше-Фроловской волости Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1799
Сын: Тазетдин Мулла Алкин
д. Черки-Дюртиле, Малые Черки Больше-Фроловской волости Тетюшского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минка
Смерть
1828
д. Черки-Дюртиле, Малые Черки Больше-Фроловской волости Тетюшского уезда Казанской губернии