Алкей Адыльшин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алкей Адыльшин

Место рождения

д. Черки-Дюртиле, Малые Черки Больше-Фроловской волости Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1762

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Отец

1746 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1774 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Адылша Абдрахимов

Мать: не указана

д. Черки-Дюртиле, Малые Черки Больше-Фроловской волости Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1799

Сын: Тазетдин Мулла Алкин

Мать ребёнка: не указана

д. Черки-Дюртиле, Малые Черки Больше-Фроловской волости Тетюшского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минка

Смерть
1828
д. Черки-Дюртиле, Малые Черки Больше-Фроловской волости Тетюшского уезда Казанской губернии
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