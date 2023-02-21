Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарина

Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юра

Отец ребёнка: Федосеев Константин Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катя

Отец ребёнка: Федосеев Константин Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Федосеев Константин Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосеев Михаил Константинович

Отец ребёнка: Федосеев Константин Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосеев Константин Николаевич

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