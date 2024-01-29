Ольков Кузьма Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1789
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олькова Евдокия Кузьмовна
Мать ребёнка: Олькова (Ощепкова) Матрена Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Олькова Екатерина Кузьмовна
Мать ребёнка: Олькова (Ощепкова) Матрена Филипповна
Рождение ребёнка
24.06.1814
Сын: Ольков Петр Кузмич
Мать ребёнка: Олькова (Ощепкова) Матрена Филипповна
Смерть
Неизвестно