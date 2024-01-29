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Ольков Кузьма Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1789

Отец: Ольков Степан Иванович

Мать: Олькова (Черепанова) Василиса Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олькова Евдокия Кузьмовна

Мать ребёнка: Олькова (Ощепкова) Матрена Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олькова (Ощепкова) Матрена Филипповна

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Олькова Екатерина Кузьмовна

Мать ребёнка: Олькова (Ощепкова) Матрена Филипповна

Рождение ребёнка
24.06.1814

Сын: Ольков Петр Кузмич

Мать ребёнка: Олькова (Ощепкова) Матрена Филипповна

Смерть
Неизвестно

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