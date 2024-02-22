Исупова (Посаженникова) Клавдия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исупова (Посаженникова) Клавдия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

01.03.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исупов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Исупов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
25.09.1914

Сын: Исупов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Исупов Николай Васильевич

Смерть
01.03.1970
на дату смерти было 80 лет

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