Исупова (Посаженникова) Клавдия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти01.03.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исупов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Исупов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
25.09.1914
Отец ребёнка: Исупов Николай Васильевич
Смерть
01.03.1970
на дату смерти было 80 лет