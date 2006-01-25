Абраров Салават Аликович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 22.01.1975
Дата смерти25.01.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 22.01.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
25.01.2006
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно