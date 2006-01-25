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Абраров Салават Аликович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 22.01.1975

Дата смерти

25.01.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 22.01.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Североуральск, Североуральский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
25.01.2006
Североуральск, Североуральский, Свердловская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Североуральск, Североуральский, Свердловская область
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