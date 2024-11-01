Попыванова Александра Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПопыванова Александра

Попыванова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белобородова (Попыванова) Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Попыванов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попыванова Тася Дмитриевна

Отец ребёнка: Попыванов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попыванова Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Попыванов Дмитрий

Смерть
Неизвестно

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