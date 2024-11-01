Попыванова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белобородова (Попыванова) Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Попыванов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попыванова Тася Дмитриевна
Отец ребёнка: Попыванов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попыванова Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Попыванов Дмитрий
Смерть
Неизвестно