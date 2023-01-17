Лысов Григорий Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено ?.01.1858 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено ?.01.1858 ст.
Отец: Лысов Иван Васильевич
Мать: - София Васильевна
Бракосочетание
02.02.1887
Жена: - Феодора Никифоровна
Бракосочетание
02.02.1887
Жена: - Феодора Никифоровна
Рождение ребёнка
02.08.1889 ст.
Сын: Лысов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: - Феодора Никифоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1892 ст.
Мать ребёнка: - Феодора Никифоровна
Рождение ребёнка
15.03.1898 ст.
Сын: Лысов Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: - Феодора Никифоровна
Рождение ребёнка
10.04.1900 ст.
Дочь: Лысова Александра Григорьевна
Мать ребёнка: - Феодора Никифоровна