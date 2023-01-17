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Лысов Григорий Иванович

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Место рождения

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено ?.01.1858 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.01.1858 ст.

Отец: Лысов Иван Васильевич

Мать: - София Васильевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
02.02.1887

Жена: - Феодора Никифоровна

Бракосочетание
02.02.1887

Жена: - Феодора Никифоровна

Рождение ребёнка
02.08.1889 ст.

Сын: Лысов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: - Феодора Никифоровна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1892 ст.

Сын: Лысов сын Григорьевич

Мать ребёнка: - Феодора Никифоровна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.03.1898 ст.

Сын: Лысов Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: - Феодора Никифоровна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.04.1900 ст.

Дочь: Лысова Александра Григорьевна

Мать ребёнка: - Феодора Никифоровна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
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