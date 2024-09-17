Любимова Ульяна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1880
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедная ведомость Николаевской Домшинской единоверческой церкви Вологодского уезда за 1917 год | 32
Место жительства
Неизвестно
Боярово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1902
Дочь: (Любимова) Татьяна Маркеловна
Отец ребёнка: Любимов Маркелл Данилович
Исповедная ведомость Николаевской Домшинской единоверческой церкви Вологодского уезда за 1917 год | 32
Рождение ребёнка
Вычислено 1907
Дочь: (Любимова) Мария Маркеловна
Отец ребёнка: Любимов Маркелл Данилович
Смерть
После 1917