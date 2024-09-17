Любимова Ульяна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова Ульяна Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1880

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1870 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедная ведомость Николаевской Домшинской единоверческой церкви Вологодского уезда за 1917 год | 32
Место жительства
Неизвестно
Боярово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любимов Маркелл Данилович

Рождение ребёнка
Вычислено 1902

Дочь: (Любимова) Татьяна Маркеловна

Отец ребёнка: Любимов Маркелл Данилович

Исповедная ведомость Николаевской Домшинской единоверческой церкви Вологодского уезда за 1917 год | 32
Рождение ребёнка
Вычислено 1907

Дочь: (Любимова) Мария Маркеловна

Отец ребёнка: Любимов Маркелл Данилович

Смерть
После 1917

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