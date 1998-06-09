Коробейникова (Мезрина) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробейникова (Мезрина) Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1960

Дата смерти

09.06.1998

Пол

Женский

Отец

1932 г.р.

Мать

1938 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1960

Отец: Мезрин Павел Аркадьевич

Мать: Мезрина Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.02.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.06.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
09.06.1998

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