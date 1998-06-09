Коробейникова (Мезрина) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1960
Дата смерти09.06.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1960
Отец: Мезрин Павел Аркадьевич
Мать: Мезрина Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.02.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.06.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
09.06.1998