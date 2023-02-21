Лянгузова (Берегалова) Евдокия Филиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лянгузова (Берегалова) Евдокия Филиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Берегалов Филип Васильевич

Мать: Берегалова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лянгузов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лянгузов ?

Смерть
Неизвестно
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