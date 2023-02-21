Лянгузова (Берегалова) Евдокия Филиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Берегалов Филип Васильевич
Мать: Берегалова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лянгузов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лянгузов ?
Смерть
Неизвестно