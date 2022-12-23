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Сумбаев Роман Николаевич
Сумбаев Роман Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.12.2022
Пол
Мужской
Отец
Сумбаев Николай Веньяминович
1983 г.р.
Мать
Сумбаева Светлана Александровна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.2022
Отец:
Сумбаев Николай Веньяминович
Мать:
Сумбаева Светлана Александровна
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