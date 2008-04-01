Канаева Веремская Вера Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.04.2008
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Канаев Аким Алексеевич
Мать: Канаева Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веремская Шубина Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Веремский Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веремский Виктор Александрович
Отец ребёнка: Веремский Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Веремский Александр
Смерть
?.04.2008