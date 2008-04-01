Канаева Веремская Вера Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канаева Веремская Вера Акимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.04.2008

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Канаев Аким Алексеевич

Мать: Канаева Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веремская Шубина Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Веремский Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веремский Виктор Александрович

Отец ребёнка: Веремский Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веремский Александр

Смерть
?.04.2008
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