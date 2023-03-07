Ростягаев Дмитрий Матвеевич
Место рождениядер. Малые Рыбаки, Рыбаковская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Дата рождения24.10.1894 ст.
Дата смертиПосле 1930
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1894 ст.
дер. Малые Рыбаки, Рыбаковская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1930