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Ростягаев Дмитрий Матвеевич

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Место рождения

дер. Малые Рыбаки, Рыбаковская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя

Дата рождения

24.10.1894 ст.

Дата смерти

После 1930

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1894 ст.

Отец: Ростягаев Матвей Васильев

Мать: Ростягаева Стефанида Васильева

дер. Малые Рыбаки, Рыбаковская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1930
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