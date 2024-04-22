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Тараканов Степан Яковлевич

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Место рождения

Подолец, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

10.08.1918

Дата смерти

16.09.1983

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1918

Отец: Тараканов Яков Александрович

Мать: Тараканова Пелагея Ивановна

Подолец, Костромской муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
1946

Жена: Тараканова Александра Ипполитовна

Подолец, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
22.03.1948

Сын: Тараканов Владимир Степанович

Мать ребёнка: Тараканова Александра Ипполитовна

Подолец, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
21.07.1949

Дочь: Волкова Галина Степановна

Мать ребёнка: Тараканова Александра Ипполитовна

Подолец, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
07.05.1955

Дочь: Тихомирова Тамара Степановна

Мать ребёнка: Тараканова Александра Ипполитовна

СССР
Рождение ребёнка
31.03.1959

Сын: Тараканов Валерий Степанович

Мать ребёнка: Тараканова Александра Ипполитовна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
16.09.1983
Кострома, город Кострома, Костромская область
Похороны
Неизвестно
Кладбище в заволжском районе
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