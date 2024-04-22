Тараканов Степан Яковлевич
Место рождения
Дата рождения10.08.1918
Дата смерти16.09.1983
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1918
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
22.03.1948
Сын: Тараканов Владимир Степанович
Мать ребёнка: Тараканова Александра Ипполитовна
Рождение ребёнка
21.07.1949
Дочь: Волкова Галина Степановна
Мать ребёнка: Тараканова Александра Ипполитовна
Рождение ребёнка
07.05.1955
Дочь: Тихомирова Тамара Степановна
Мать ребёнка: Тараканова Александра Ипполитовна
СССР
Рождение ребёнка
31.03.1959
Сын: Тараканов Валерий Степанович
Мать ребёнка: Тараканова Александра Ипполитовна
Смерть
16.09.1983
Похороны
Неизвестно
Кладбище в заволжском районе