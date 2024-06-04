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Широков Леонтий (Левка) Федотов

Место рождения

дер. Ивашка Дмитреева сына Широково, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1587

Дата смерти

После 1615

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1587

Отец: Широков Федот Иванов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1605

Сын: Широков Петр (Петрушка) Левонтьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1608

Сын: Широков Прокопий (Пронка) Левонтьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1626

Сын: Широков Яков (Якушко) Левонтьев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1615

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