Широков Леонтий (Левка) Федотов
Место рождениядер. Ивашка Дмитреева сына Широково, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1587
Дата смертиПосле 1615
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1587
Отец: Широков Федот Иванов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1605
Сын: Широков Петр (Петрушка) Левонтьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1608
Сын: Широков Прокопий (Пронка) Левонтьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1626
Сын: Широков Яков (Якушко) Левонтьев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1615