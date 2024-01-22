Варвара Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861 ст.
Дочь: Савостьянова (Летова) Анна Григорьева
Отец ребёнка: Летов Григорий Федотов
Рождение ребёнка
1868 ст.
Дочь: Подпоринова (Летова) Матрена Григорьева
Отец ребёнка: Летов Григорий Федотов
Рождение ребёнка
09.02.1870 ст.
Отец ребёнка: Летов Григорий Федотов
Рождение ребёнка
09.07.1872 ст.
Отец ребёнка: Летов Григорий Федотов
Рождение ребёнка
30.10.1874 ст.
Отец ребёнка: Летов Григорий Федотов
Смерть
Неизвестно