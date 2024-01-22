Варвара Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарвара Тимофеева

Варвара Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Летов Григорий Федотов

Рождение ребёнка
1861 ст.

Дочь: Савостьянова (Летова) Анна Григорьева

Отец ребёнка: Летов Григорий Федотов

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1868 ст.

Дочь: Подпоринова (Летова) Матрена Григорьева

Отец ребёнка: Летов Григорий Федотов

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.02.1870 ст.

Сын: Летов Всеволод Григорьев

Отец ребёнка: Летов Григорий Федотов

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.07.1872 ст.

Сын: Летов Антон Григорьев

Отец ребёнка: Летов Григорий Федотов

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
30.10.1874 ст.

Сын: Летов Михаил Григорьев

Отец ребёнка: Летов Григорий Федотов

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.