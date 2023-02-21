Архипова Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Архипов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савикова Любовь
Отец ребёнка: Архипов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Архипов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архипов Петр
Отец ребёнка: Архипов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архипов Александр
Отец ребёнка: Архипов Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Архипов Федор
Смерть
Неизвестно