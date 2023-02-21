Белимов Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1918
Дата смерти?.07.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1947
Дочь: Девятерикова Мария Ивановнв
Мать ребёнка: Белимова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
13.03.1950
Дочь: Кулешова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Белимова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
21.05.1952
Дочь: Колесникова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Белимова Евдокия Ивановна
Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белимов Анатоллий Иванович
Мать ребёнка: Белимова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.07.1993