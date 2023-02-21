Белимов Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белимов Иван Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1918

Дата смерти

?.07.1993

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1947

Дочь: Девятерикова Мария Ивановнв

Мать ребёнка: Белимова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
13.03.1950

Дочь: Кулешова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Белимова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
21.05.1952

Дочь: Колесникова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Белимова Евдокия Ивановна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белимов Анатоллий Иванович

Мать ребёнка: Белимова Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белимова Евдокия Ивановна

Смерть
?.07.1993
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