Кривоногова Ульяна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривоногова Ульяна Константиновна

Кривоногова Ульяна Константиновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Кривоногов Никифор Анисимович

Отец ребёнка: Кривоногов Анисим Денисович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Гликерия Анисимовна

Отец ребёнка: Кривоногов Анисим Денисович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Кривоногов Андрей Анисимович

Отец ребёнка: Кривоногов Анисим Денисович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Кривоногов Иван Анисимович

Отец ребёнка: Кривоногов Анисим Денисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривоногов Анисим Денисович

Громково, Богородский, Московская область
Смерть
До 1816
Громково, Богородский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close