Кривоногова Ульяна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Кривоногов Никифор Анисимович
Отец ребёнка: Кривоногов Анисим Денисович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Гликерия Анисимовна
Отец ребёнка: Кривоногов Анисим Денисович
Рождение ребёнка
1764
Сын: Кривоногов Андрей Анисимович
Отец ребёнка: Кривоногов Анисим Денисович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Кривоногов Иван Анисимович
Отец ребёнка: Кривоногов Анисим Денисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1816