Блинов Владимир Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1988
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1988
Отец: Блинов Вячеслав Владимирович
Рождение ребёнка
2009
Сын: Чикин Никита
Мать ребёнка: Чикина Вероника Викторовна
Рождение ребёнка
2012
Сын: Блинов Артем Владимирович
Мать ребёнка: Чикина Вероника Викторовна
Рождение ребёнка
2020
Сын: Блинов Владислав Владимирович
Мать ребёнка: Чикина Вероника Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно