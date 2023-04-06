Шабров Петр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
1890 - имеет фамилию.
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Шаброва Евдокия Петровна
Мать ребёнка: не указана
От первой жены.
Бракосочетание
15.04.1890 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Жених - вторым браком.
Смерть
Неизвестно