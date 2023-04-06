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Шабров Петр Алексеевич

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Место рождения

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1847 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
1890 - имеет фамилию.
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Шаброва Евдокия Петровна

Мать ребёнка: не указана

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
От первой жены.
Бракосочетание
15.04.1890 ст.

Жена: Шаброва Александра Евгеньевна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Жених - вторым браком.
Смерть
Неизвестно
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