Миннахметова (Шаяхметова) Алия Нигматжановна
Место рождения
Дата рождения11.10.1969
Дата смерти12.08.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1969
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.08.2008