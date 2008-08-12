Миннахметова (Шаяхметова) Алия Нигматжановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миннахметова (Шаяхметова) Алия Нигматжановна

Место рождения

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.10.1969

Дата смерти

12.08.2008

Пол

Женский

Отец

1941 г.р.

Мать

1947 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1969

Отец: Шаяхметов Нигматжан Мехамметханович

Мать: Шаяхметова Валия (Валентина)

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
12.08.2008
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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