Гайникамал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888 ст.
Отец ребёнка: Гильмияр Хусаин улы
Рождение ребёнка
02.06.1891 ст.
Отец ребёнка: Гильмияр Хусаин улы
Рождение ребёнка
15.11.1894
Дочь: Гайнихаят Гильмияр кызы
Отец ребёнка: Гильмияр Хусаин улы
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гильмияр Хусаин улы
Смерть
Неизвестно