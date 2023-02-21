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Гайникамал

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888 ст.

Сын: Салихьян Гильмияр улы

Отец ребёнка: Гильмияр Хусаин улы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.06.1891 ст.

Сын: Хабибрахман Гильмияр улы

Отец ребёнка: Гильмияр Хусаин улы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.11.1894

Дочь: Гайнихаят Гильмияр кызы

Отец ребёнка: Гильмияр Хусаин улы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гильмияр Хусаин улы

Смерть
Неизвестно
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