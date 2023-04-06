Мельцер Абрам Михайлович
Место рожденияпос.Яновичи Витебская обл., Беларуссия
Дата рождения23.02.1907
Дата смерти01.09.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1907
Отец: Мельцер Мендель
Мать: Мельцер Белла
пос.Яновичи Витебская обл., Беларуссия
Рождение ребёнка
11.01.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мельцер Нелли Борисовна
Рождение ребёнка
06.03.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мельцер Нелли Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мельцер Нелли Борисовна
Работа или профессия
Неизвестно
начальник отдела НКВД
Смерть
01.09.1970
Москва, город федерального значения Москва