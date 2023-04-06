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Мельцер Абрам Михайлович

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Место рождения

пос.Яновичи Витебская обл., Беларуссия

Дата рождения

23.02.1907

Дата смерти

01.09.1970

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1907

Отец: Мельцер Мендель

Мать: Мельцер Белла

пос.Яновичи Витебская обл., Беларуссия
Рождение ребёнка
11.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мельцер Нелли Борисовна

Рождение ребёнка
06.03.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мельцер Нелли Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельцер Нелли Борисовна

Работа или профессия
Неизвестно
начальник отдела НКВД
Смерть
01.09.1970
Москва, город федерального значения Москва
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