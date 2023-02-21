Боровцов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровцов Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Боровцов Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Алексеевка, Тепло-Огаревский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Минеева Агафья Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Алексеевка, Тепло-Огаревский район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровцов Федор Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровцов Гавриил Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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