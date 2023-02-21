Ермолаева Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева Юлия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1958

Дочь: Ермолаева Галина Александровна

Отец ребёнка: Ермолаев Александр Георгиевич

Степановка, Ржаксинский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1959

Дочь: Ермолаева Тамара Александровна

Отец ребёнка: Ермолаев Александр Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Александр Георгиевич

Смерть
Неизвестно
Степановка, Ржаксинский муниципальный район, Тамбовская область
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