Наумкин Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Наумкина Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил
Мать ребёнка: Наумкина Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Мать ребёнка: Наумкина Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей
Мать ребёнка: Наумкина Агафья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наумкина Агафья Ивановна
Смерть
Неизвестно