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Тихон Григорьев

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Место рождения

Козлово, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Григорий Саввин

Мать: Анна Матвеева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Степан Тихонов

Мать ребёнка: Хавронья Афанасьева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Журавлев Василий Тихонов

Мать ребёнка: Хавронья Афанасьева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Григорий Тихонов

Мать ребёнка: Хавронья Афанасьева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Марья Тихонова

Мать ребёнка: Хавронья Афанасьева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Прасковья Тихонова

Мать ребёнка: Хавронья Афанасьева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Аксинья Тихонова

Мать ребёнка: Хавронья Афанасьева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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