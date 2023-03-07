Тихон Григорьев
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Григорий Саввин
Мать: Анна Матвеева
Рождение ребёнка
1832
Сын: Степан Тихонов
Мать ребёнка: Хавронья Афанасьева
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Хавронья Афанасьева
Рождение ребёнка
1850
Сын: Григорий Тихонов
Мать ребёнка: Хавронья Афанасьева
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Марья Тихонова
Мать ребёнка: Хавронья Афанасьева
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Прасковья Тихонова
Мать ребёнка: Хавронья Афанасьева
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Аксинья Тихонова
Мать ребёнка: Хавронья Афанасьева
Смерть
Неизвестно