Иванов Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Дмитрий Иванович

Иванов Дмитрий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

город Урицк Ленинградской области
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
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