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Татьяна Платонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

1884

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Карлов Михаил Федоров

Отец ребёнка: Карлов Федор Иванов

Рождение ребёнка
1827

Сын: Карлов Григорий Федоров

Отец ребёнка: Карлов Федор Иванов

Рождение ребёнка
1834

Сын: Карлов Гавриил Федоров

Отец ребёнка: Карлов Федор Иванов

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Авдотья Федоровна

Отец ребёнка: Карлов Федор Иванов

Рождение ребёнка
1836

Сын: Карлов Ефим Федоров

Отец ребёнка: Карлов Федор Иванов

Рождение ребёнка
1843

Сын: Карлов Дмитрий Федоров

Отец ребёнка: Карлов Федор Иванов

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Марья Федоровна

Отец ребёнка: Карлов Федор Иванов

Смерть
1884
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от старости | Михайло-Архангельская церковь
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