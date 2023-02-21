Татьяна Платонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Карлов Федор Иванов
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Карлов Федор Иванов
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Карлов Федор Иванов
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Авдотья Федоровна
Отец ребёнка: Карлов Федор Иванов
Рождение ребёнка
1836
Сын: Карлов Ефим Федоров
Отец ребёнка: Карлов Федор Иванов
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Карлов Федор Иванов
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Марья Федоровна
Отец ребёнка: Карлов Федор Иванов
Смерть
1884
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от старости | Михайло-Архангельская церковь