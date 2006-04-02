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Исаков Артем Александрович
Исаков Артем Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.04.2006
Пол
Мужской
Отец
Исаков Александр Викторович
1980 г.р.
Мать
Исакова Марианна Валериевна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.2006
Отец:
Исаков Александр Викторович
Мать:
Исакова Марианна Валериевна
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