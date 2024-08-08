Тихоплав Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соломка Нелля Викторовна
Мать ребёнка: Григорьева Прасковья Васильевна
Трудобеликовский, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаюн Инна Викторовна
Мать ребёнка: Григорьева Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
20.03.1935
Сын: Тихоплав Виктор Викторович
Мать ребёнка: Григорьева Прасковья Васильевна
х.Тиховский Красноармейский район Краснодарский край
Смерть
Неизвестно