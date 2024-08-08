Тихоплав Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихоплав Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соломка Нелля Викторовна

Мать ребёнка: Григорьева Прасковья Васильевна

Трудобеликовский, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаюн Инна Викторовна

Мать ребёнка: Григорьева Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
20.03.1935

Сын: Тихоплав Виктор Викторович

Мать ребёнка: Григорьева Прасковья Васильевна

х.Тиховский Красноармейский район Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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