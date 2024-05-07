Широбоков Прокопий Захарович
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Рождение ребёнка
1825
Сын: Широбоков Антон Прокопьевич
Мать ребёнка: Широбокова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
06.06.1837
Сын: Широбоков Иван Прокопьевич
Мать ребёнка: Широбокова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Широбоков Саватей Прокопьевич
Мать ребёнка: Широбокова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Широбокова Маланья Пркопьевна
Мать ребёнка: Широбокова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Широбокова Ирина Прокопьевна
Мать ребёнка: Широбокова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Широбоков Ефим Прокопьевич
Мать ребёнка: Широбокова Анастасия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно