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Широбоков Прокопий Захарович

Место рождения

Заречный Вишур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Широбоков Захар Яковлевич

Мать: Широбокова Аксинья Ивановна

Заречный Вишур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Сын: Широбоков Антон Прокопьевич

Мать ребёнка: Широбокова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
06.06.1837

Сын: Широбоков Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: Широбокова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Широбоков Саватей Прокопьевич

Мать ребёнка: Широбокова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Широбокова Маланья Пркопьевна

Мать ребёнка: Широбокова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Широбокова Ирина Прокопьевна

Мать ребёнка: Широбокова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широбоков Ефим Прокопьевич

Мать ребёнка: Широбокова Анастасия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широбокова Анастасия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

д.Заречный Вишур
Смерть
Неизвестно
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